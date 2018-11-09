3 أسباب أدت لخسارة الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا





سقط فريق الأهلي أمام الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بثلاثية نظيفة ليخسر لقب دوري أبطال إفريقيا باستاد رادس في تونس.





وانتهى لقاء الذهاب بين الأهلي والترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف في ستاد برج العرب بالإسكندرية.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز 3 أسباب وراء خسارة الأهلي للقب الإفريقي أمام الترجي.





التاريخ

دخل الأهلي مباراة الإياب أمام الترجي التونسي اعتماداً على التفوق التاريخي فقط ولم يهتم التخطيط فنياً للمباراة للفوز في ستاد رادس كالعادة على الترجي فخسر اللقب وبنتيجة كبيرة ثلاثية نظيفة.









كارتيرون

من أهم الأسباب التي أدت للخسارة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأحمر فقام الأخير بتغييرات فنية سئية داخل أرض الملعب أبرزها كريم ندفيد الذي لم يشارك منذ بداية الموسم والدفع بميدو جابر العائد من الإصابة على حساب أحمد حمودي الأجهز فنياً وبدنياً.





واستسلم كارتيرون لنتيجة المباراة في لقاء الإياب بعد هدفي سعد بقير لاعب الترجي التونسي.









احتفالية الذهاب

السبب الثالث وراء سقوط الأهلي المدوي في النهائي الإفريقي هو احتفال النادي الأحمر سواء الجهاز الفني أو الإدارة بالتتويج باللقب قبل لقاء الإياب وانخدع الأهلي بنتيجة لقاء الذهاب في ستاد برج العرب بالإسكندرية.



