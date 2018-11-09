تشييع فلسطيني في الضفة كانت جثته محتجزة لدى إسرائيل

شارك مئات الفلسطينيين، الجمعة، في تشييع شاب قتل برصاص الجيش الإسرائيلي، قبل أكثر من 50 يوماً، وكانت جثته محتجزة لدى إسرائيل.

وسلمت إسرائيل الجانب الفلسطيني، مساء الجمعة، جثة الشاب محمد عليان، 26 عاماً الذي قتل أواسط سبتمبر الماضي بعد محاولته طعن إسرائيلي، في مدينة القدس، حسب ما أعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية.

ونقلت جثة الشاب الى مسقط رأسه، في مخيم قلنديا، الملاصق لمدينة القدس، حيث تم تشييعه، وسط هتافات منددة بالاحتلال الإسرائيلي.

وقتل خلال السنوات القليلة الماضية، الكثير من الشبان الفلسطينيين عند محاولتهم طعن أو عند طعنهم إسرائيليين.

وتحتجز إسرائيل جثث الفلسطينيين، الذين يقتلون برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال تنفيذ أو محاولة تنفيذ هجمات لفترات متفاوتة في ما وصفته منظمات حقوق الإنسان بأنه عقوبة جماعية.