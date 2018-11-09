فرنسا.. السجن حتى 7 سنوات بحق 5 جهاديين

حكم على 5 أشخاص، الجمعة، في باريس، بأحكام تتراوح بين عامين، مع وقف التنفيذ وسبع 7 سنوات مع النفاذ لانتمائهم إلى خلية روبي، شمال الجهادية، والتوجه إلى سوريا.

ويفترض أن يكون قادة هذه الخلية وهم شباب من منطقة روبي في 2013 و2014 توجهوا إلى سوريا، قتلوا أو لا يزالون في هذا البلد.

وحاكمت محكمة الجنايات 5 أشخاص فقط، 4 رجال لتقديم الدعم اللوجستي أو الإيديولوجي من فرنسا والمرأة الوحيدة التي عادت من سوريا في هذه الخلية، وحكم على ميلودي أش، 26 عاماً بالسجن 5 سنوات منها 3 سنوات ونصف مع وقف التنفيذ.

بين عامي 2014 و2015 أمضت خمسة 5 أشهر في الرقة "عاصمة" تنظيم داعش في سوريا في حينها حيث إنضمت إلى أحد سكان روبي "إقترنت به" على سكايب.

وحكم على مبارك الشعابي، 62 عاماً بالسجن 6 سنوات لقيامه بدور "المجند الإيديولوجي" ومحاولة التمويل من خلال عمليات إختلاس.

وحكم على سعيد عبسول، الذي سعى إلى التوجه إلى أفغانستان في 2011 بالسجن سبع 7 سنوات لمحاولته الذهاب إلى سوريا في 2013 أبعد في تركيا، وزود مرشحين للجهاد أسماء، ورفض المثول أمام القضاء لمحاكمته.

وحكم على حكيم، 25 عاماً الذي حاول التوجه إلى سوريا بالسجن 5 سنوات منها عامان مع سوار إلكتروني و3 مع وقف التنفيذ.

وحكم على سفيان، بالسجن عامين مع وقف التنفيذ، وغرامة بقيمة 2000 يورو بتهمة التمويل لأهداف إرهابية، لارسال 1900 يورو إلى شقيقه في سوريا،وطالبت النيابة باحكام أكثر صرامة.