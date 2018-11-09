الترجي ينجح في فك عقدة تفوق الأهلي عليه في رادس





ونجح الترجي في فك عقدة تفوق الأهلي عليه في معقله "رادس"، حيث تقابل الفريقين بشكل عام واجه الترجى 19 مرة حقق الأحمر 7 انتصارات 4 منهم كانت على ملعب رادس، مقابل 4 خسائر (بمباراة اليوم)، فيما سيطر التعادل على 8 مواجهات، وأحرز الأهلى فى شباك الترجى التونسى 19 هدفا، بينما استقبلت الشباك الحمراء 14 هدفا.





وجاءت مواجهات الفريقين على ملعب رادس على النحو التالي :





*الأهلى تعادل سلبيًا مع الترجى التونسى بالقاهرة، فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا عام 2001، وفى لقاء العودة بتونس تقدم الترجى بهدف فى الدقيقة 3، وكانوا الأقرب للتأهل للدور النهائى، حتى أرسل سيد عبد الحفيظ قذيفة مدوية سكنت شباك الفريق التونسى بالدقيقة 77، ليحصد الأهلى بطاقة التأهل للنهائي.



*تقابل الفريقان فى دور المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2007، حيث فاز الأهلى فى القاهرة بنتيجة 3-صفر، سجلها محمد أبو تريكة وأمادو فلافيو وأسامة حسنى، بينما خسر الأحمر بنتيجة صفر-1 فى مباراة العودة فى تونس، وتمكن الأحمر من الوصول إلى المباراة النهائية فى هذا العام.

*التقى الفريقان من جديد فى الدور نصف النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2010، إذ فاز الأحمر بنتيجة 2-1 فى القاهرة، سجلهما محمد فضل وأحمد فتحى، بينما خسر فى تونس بنتيجة صفر-1، فى المباراة الشهيرة التى أحرز خلالها مايكل إينرامو، مهاجم الترجى، هدفـًا بيده.

*تقابل الأهلى مع الترجى التونسى فى دور المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2011، حيث خسر الأحمر فى لقاء الذهاب بتونس بهدف دون مقابل، قبل أن يتعادل الفريقان فى لقاء الإياب بالقاهرة بنتيجة 1-1، سجله محمد أبوتريكة.

*تقابل الفريقان فى نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2012، وانتهت مباراة الذهاب فى برج العرب بالتعادل الإيجابى 1-1، قبل أن يتفوق الأحمر فى مباراة العودة على ملعب رادس، ويحقق الفوز بنتيجة 2-1، ويتوّج باللقب الأفريقى.

*لعب الفريقان فى دور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الأفريقى "الكونفدرالية" عام 2015، حيث فاز الأهلى فى مباراة الذهاب على ملعب السويس بنتيجة 3-صفر، ثم كرر الأحمر فوزه فى تونس بنتيجة 1-صفر.

*تقابل الأهلى مع الترجى التونسى فى الدور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2017، وتعادل الفريقان ذهاباً على ملعب برج العرب بنتيجة 2-2 وأحرز هدفى الأحمر عبد الله السعيد ووليد أزارو، قبل أن يفوز الأهلى إياباً فى تونس بهدفين لهدف.

*وكان آخر انتصارات الأهلى على ملعب رادس خلال مواجهة الترجى التونسى فى الجولة الخامسة بدور المجموعات من البطولة الحالية، حيث فاز المارد الأحمر بهدف أحرزه وليد أزارو.

*التقى الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018، على ملعب رادس، وفاز الأهلي في الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما في لقاء العودة تلقى ثلاثة أهداف نظيفة، ليكسر الترجي عقدة تفوق الأهلي عليه في رادس.

تلقى فريق الأهلي المصري خسارته أمام الترجي الرياضي التونسي، بثلاثة أهداف نظيفة، في نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب رادس.