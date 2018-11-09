ترامب: لم أتحدث مع وزير العدل الجديد بشأن تحقيق مولر

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه لم يتحدث مع ماثيو وايتيكر القائم بأعمال وزير العدل بشأن

التحقيق في التدخل الروسي المحتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، والذي يعكف عليه

المحقق الخاص المكلف من جانب وزارة العدل روبرت مولر، الأمر الذي اعتبره مراقبون محاولة من ترامب

لتقليل الشكوك حول ما إذا كان ترامب قد جلب وايتيكر لتقييد تحقيق مولر.

وقال ترامب، اليوم الجمعة، ردا على سؤال حول ما إذا كان قد عيّن وايتيكر لكبح جماح تحقيق مولر: "يا له

من سؤال غبي"، مضيفا، في تصريحات للصحفيين أمام البيت الأبيض قبيل مغادرته إلى العاصمة الفرنسية

باريس: "لم أتحدث مع مات وايتيكر بشأن التحقيق"، مضيفا: "أنا لا أعرف مات وايتيكر"، حسب ما نقل عنه

الموقع الإلكتروني لصحيفة "واشنطن بوست".

واعتبرت الصحيفة أن تصريحات ترامب محاولة من جانبه لتخفيف حدة الشكوك حول ما إذا كان قد جلب

وايتيكر إلى منصبه لتقييد تحقيق مولر.

وتأتي تصريحات ترامب بعد يومين من إقالته وزير العدل جيف سيشنز وتعيين وايتيكر، الذي كان

مديرا لمكتب سيشنز، وزيرا للعدل بالإنابة.

ولفتت الصحيفة إلى أن وايتيكر يواجه، منذ وصوله إلى منصبه الجديد، شكوكا -لا سيما من الديمقراطيين- حول

ما إذا كان ينبغي أن ينأى بنفسه عن الإشراف عن تحقيقات التدخل الروسي، لا سيما وأنه كان قد انتقد التحقيق

مرارا في مقالات رأي وتصريحات تليفزيونية.

كما أثار تعيين وايتيكر شكوك الديمقراطيين حول ما إذا كان ترامب قد جلبه لكبح جماح أو لإنهاء التحقيق





الذي أسفر إلى الآن عن توجيه اتهامات جنائية لعدد من المقربين لترامب، والذي يحقّق أيضا في تورط محتمل

لتواطؤ وتنسيق محتمل بين حملة ترامب وروسيا، وإعاقة محتملة لسير التحقيق من جانب الرئيس.