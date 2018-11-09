سبق- السعودية | أمير الرياض يتابع بشكل مباشر أخر تطورات الأمطار بالمنطقة

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يتابع أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بشكل مباشر مع أمين منطقة الرياض والدفاع المدني والإدارة العامة للطرق بمنطقة الرياض الحالة المطرية التي تمرُّ بها مدينة الرياض، ‏وسير عمل الجهات الخدمية والأمنية لرفع آثارها.

وتبدو الأمور - ولله الحمد – مطمئنة عدا بعض الاختناقات التي يجري العمل على إزالتها. سائلاً الله أن يجعلها أمطار خير وبركة، ويعم بنفعها البلاد والعباد.

المصدر: صحيفة سبق