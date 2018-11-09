عاجل.. الترجي يهزم الأهلي بالثلاثة ويتوج بطلًا لدوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه

توج الترجي التونسي بطلا لدوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز على الأهلي المصري بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على "الملعب الأوليبمي" برادس ، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.





بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي محمد هاني وسعد الدين سمير وساليف كوليبالي وأيمن أشرف، وفي الوسط حسام عاشور وعمرو السولية، ووليد سليمان وإسلام محارب وميدو جابر، ومروان محسن كرأس حربة صريح.





نجح لاعبو الأهلي مع بداية المباراة في امتصاص حماس أصحاب الأرض، بفضل السيطرة على الكرة في وسط الملعب، مما دفع لاعبو الترجي لارتكاب العديد من الأخطاء أمام تحركات وليد سليمان وإسلام محارب.





ولم تظهر أي فرصة خطرة طوال الـ10 دقائق الأولى، والتي اتسم فيها اللعب بالحذر، باستثناء تصويبة من خارج منطقة الجزاء من يعقوبي لكنها ذهبت إلى أحضان محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.





وبعد مرور الـ15 دقيقة من عمر اللقاء بدأ لاعبو الترجي في شن أول هجماتهم على مرمى الأهلي، لكن تسديدة أنيس البدري ارتطمت بدفاعات الفريق الأحمر وأبعدها خارج منطقة الجزاء، ثم صوب سامح الدربالي كرة أخرى بعيداً عن مرمى الشناوي.





وأشهر حكم المباراة الإثيوبي باملاك تيسميا الإنذار الأول في المباراة مع حلول الدقيقة 25 في وجه كوليبالي لاعب وسط الترجي بعد احتكاكه بوليد سليمان لاعب الأهلي بدون كرة في منتصف الملعب.





وفي الدقيقة 33 سقط طه ياسين الخنيسي مهاجم الترجي داخل منطقة جزاء الأهلي مطالبا حكم اللقاء، باحتساب الكرة ركلة جزاء، لكن تيسيما رفض ذلك وأشار إلى ركلة ركنية.





وضغط الترجي مرة أخرى على مرمى الأهلي، حيث صوب يوسف البلايلي كرة قوية في الدقيقة 35 لكن دفاع الأهلي منع خطورتها وأبعدها خارج منطقة الجزاء محافظا على شباكه من استقبال أي هدف.





وفي الدقيقة 45 نجح سعد بقير لاعب الترجي في إحراز الهدف الأول لفريقه بعدما تلقى الكرة داخل منطقة الجزاء، ويمر من ساليف كوليبالي ويضعها داخل الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق التونسي بهدف نظيف.





ومع انطلاق الشوط الثاني، ظهر نية لاعبو الترجي في إحراز الهدف الثاني وفرضوا سيطرتهم على ملعب المباراة بفضل تحركات البلايلي وأنيس البدري، فيما اعتمد الأهلي على الهجمة المرتدة.





وفي الدقيقة 54 مرر سامح الدربالي عرضية رائعة من الجهة اليمنى على رأس أنيس البدري لينجح في إحراز الهدف الثاني للترجي مشعلا ملعب المباراة بهتافات الجماهير التونسية.





بعد الهدف واصل الترجي ضغطه على دفاعات الأهلي، وسدد أنيس البدري كرة قوية قوية في الدقيقة 60 لكنها مرت بقليل على يمين الحارس محمد الشناوي، ليجري بعدما معين الشعباني مدرب الفريق التونسي أول تغيير له في المباراة بإخراج صاحب الهدف الأول سعد نقير، والدفع بحسين الربيع، ويرد عليه كارتيرون بتغييرين دفعة كريم "نيدفيد" بدلا من محمد هاني وصلاح محسن بديلا لميدو جابر، لتنشيط الناحية الهجومية للفريق الأحمر.





وحاول لاعبو الأهلي شن هجمات على مرمى المعز بن شريفية لكنهم واجهوا دفاعا قويا بقيادة خليل الشمام، ويشرك الشعباني بلال الماجري بدلا من طه الخنيسي مع حلول الدقيقة 69، في تغيير مهاجم بدلا من أخر.





وفي الدقيقة 75 رمى كارتيرون بأخر أوراقه الهجومية بالدفع بأحمد حمودي بدلا من عمرو السولية، لعله يساعد في إعادة الفريق الأحمر في اللقاء.





ومن هجمة مرتدة خطيرة مرر الماجري كرة رائعة إلى أنيس البدري الذي وضعه منفردا بالشناوين، لكن الأخير نجح في التصدي للكرة وإفساد خطورتها، حارما الفريق التونسي من الهدف الثالث.





وفي الدقيقة 80 أجرى الشعباني أخر تغييراته بالدفع بمحمد أمين المساكني بديلا ليوسف المساكني في محاولة منه لزيادة قوة خط الوسط، والتأمين الدفاعي لأصحاب الأرض.





ونجح الترجي في تعزيز تقدمه مع حلول الدقيقة 86 بإحراز الهدف الثالث بتصويبة رائعة عانقة شباك الحارس محمد الشناوي.





ومرت الدقائق القليلة من المباراة دون أي جديد وتنتهي المباراة بفوز الترجي بثلاثية نظيفة والفوز باللقب الإفريقي للمرة الثالثة في تاريخه.



