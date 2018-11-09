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فصائل فلسطينية تقاطع مندوب النظام القطري

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 09:28 م
فصائل فلسطينية تقاطع مندوب النظام القطري
محمد العمادي
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وكالات
 
أعلنت عدد من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، عن مقاطعتها لاجتماع مع مندوب النظام القطري، في الأراضي الفلسطينية، محمد العمادي، رفضاً منها لسياسات النظام القطري، تجاه القضية الفلسطينية.



وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، رباح مهنا، إن "وفد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قاطع اجتماعاً للفصائل الفلسطينية، مع السفير القطري، خلال زيارته لغزة، بسبب سياسات قطر الأخيرة".



من جانبه، أعلن حزب الشعب الفلسطيني مقاطعته لاجتماع العمادي، مع بعض القوى الفلسطينية، مشيراً إلى أن الدور القطري، في قطاع غزة مشبوه ومرفوض.



وقال عضو المكتب السياسي، لحزب الشعب، وليد العوض، في تصريح مقتضب، إنه "منذ أن وطأة أقدام العمادي أرض غزة، قلنا عنه المندوب السامي، في إشارة لمندوب الانتداب البريطاني عند احتلال فلسطين وقاطعنا كل اجتماعاته وولائمه وأمواله المسمومة".



وأضاف العوض، في تصريح مقتضب عبر صفحته على موقع فيس بوك، "اليوم نجدد موقفنا أننا لن نحضر الاجتماع معه".
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