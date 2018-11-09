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نادية مراد: جائزة نوبل مسئولية كبيرة.. ولم تأت من فراغ

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 08:04 م
نادية مراد: جائزة نوبل مسئولية كبيرة.. ولم تأت من فراغ
نادية مراد
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رقية جمال
 
كشفت نادية مراد، ضحية داعش الإيزيدية، عن خططها المستقبلية المتعلقة بقضيتها الأولى وهي حقوق الأقلية الإيزيدية، بعد نيلها جائزة نوبل للسلام.

وأعربت "مراد" خلال حوارها مع فضائية "العربية"، عن سعادتها بالجائزة، مؤكدة أنها مسئولية كبيرة لم تأتي من فراغ، وإنما جاءت من العمل والتعب والتحديات التى مرت بها مع داعش، ومازالت حتى الآن تواجه الصعوبات، معقبة: "مفيش إنسان في العالم لا يتمنى أن يحصل على هذه الجائزة، وأتمنى أن أكون قد المسئولية، واتمكن من مساعدة بنات أكثر من خلال هذه الجائزة".

وأكدت، مواصلة معركتها ضد داعش لإنزال أشد العقاب على عناصر التنظيم، والعمل على إعادة إعمار سنجار.
المزيد عن: نادية مراد داعش جائزة نوبل إرهاب
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