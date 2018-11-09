عاجل.. مفاجأت في تشكيل الأهلي أمام الترجي التونسي
الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 06:24 معلي نبوي
أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :-
حراسة المرمى : محمد الشناوي
خط الدفاع : محمد هاني - سعد الدين سمير - ساليف كوليبالي - أيمن أشرف
خط الوسط : حسام عاشور - عمرو السولية - وليد سليمان - ميدو جابر - إسلام محارب
خط الهجوم : مروان محسن.
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