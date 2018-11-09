قبل غلقها.. أعضاء الوفد يتسابقون للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الهيئة العليا (صور)
الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 06:18 معبداللطيف هيبة - تصوير: نرمين فتحي
قبل موعد غلق اللجان الانتخابية بدقائق، مازال أعضاء حزب الوفد يتوافدون للإدلاء بأصواتهم في صناديق الانتخاب؛ لاختيار 50 عضوا من بين المرشحين والبالغ عددهم 116 مرشحا، واختيار 5 للسكرتارية الوفدية.
وانطلقت صباح اليوم الجمعة، انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، والتي تتم من خلال الدعوة للجمعية العمومية لأعضاء الحزب على مستوى محافظات الجمهورية، ويدعو لها رئيس الحزب كل 4 سنوات وفقا للائحة الحزب الداخلية.
المزيد عن: مصر حزب الوفد اللجان الانتخابية 5 للسكرتارية الوفدية