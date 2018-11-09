قبل غلقها.. أعضاء الوفد يتسابقون للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الهيئة العليا (صور)

قبل موعد غلق اللجان الانتخابية بدقائق، مازال أعضاء حزب الوفد يتوافدون للإدلاء بأصواتهم في صناديق الانتخاب؛ لاختيار 50 عضوا من بين المرشحين والبالغ عددهم 116 مرشحا، واختيار 5 للسكرتارية الوفدية.





وانطلقت صباح اليوم الجمعة، انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، والتي تتم من خلال الدعوة للجمعية العمومية لأعضاء الحزب على مستوى محافظات الجمهورية، ويدعو لها رئيس الحزب كل 4 سنوات وفقا للائحة الحزب الداخلية.



