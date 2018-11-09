مفاجأة| نكشف هوية مخترقي موقع الأهلي.. "ليست جماهير الترجي"

تعرض الموقع الرسمي للنادي الأهلي إلى الاختراق من قبل "هاكر" للمرة الثانية على التوالي في أقل من 24 ساعة.





وأوضحت الرسائل التي تم وضعها على موقع الأهلي أن "الهاكر" ليس من جماهير النادي الترجي التونسي، وأنما تابعة لجماعات إرهابية نظرا لأسلوبها في توصيل رسائلها والمعروفة بها الجماعات المتطرفة المتشددة الغير تابعة لجماهير رياضية؛ لأنها وجهت بعض الرسائل السيئة والمهينة للقيادات والشعب المصري.





وكانت جماهير الترجي قد اخترقت الموقع الرسمي للأهلي بالأمس قبل أن ينجح مسؤولي المارد الأحمر في استعادة الموقع بعدها بساعات قليلة.





يلتقي فريق الأهلي مع نظيره الترجي التونسي في تمام الساعة التاسعة مساء، على الاستاد الأوليمبي برادس، في إياب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.