ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مفاجأة| نكشف هوية مخترقي موقع الأهلي.. "ليست جماهير الترجي"

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 02:52 م
مفاجأة| نكشف هوية مخترقي موقع الأهلي.. ليست جماهير الترجي
طباعة
الفجر الرياضي
 
تعرض الموقع الرسمي للنادي الأهلي إلى الاختراق من قبل "هاكر" للمرة الثانية على التوالي في أقل من 24 ساعة.

وأوضحت الرسائل التي تم وضعها على موقع الأهلي أن "الهاكر" ليس من جماهير النادي الترجي التونسي، وأنما تابعة لجماعات إرهابية نظرا لأسلوبها في توصيل رسائلها والمعروفة بها الجماعات المتطرفة المتشددة الغير تابعة لجماهير رياضية؛ لأنها وجهت بعض الرسائل السيئة والمهينة للقيادات والشعب المصري.

وكانت جماهير الترجي قد اخترقت الموقع الرسمي للأهلي بالأمس قبل أن ينجح مسؤولي المارد الأحمر في استعادة الموقع بعدها بساعات قليلة.

يلتقي فريق الأهلي مع نظيره الترجي التونسي في تمام الساعة التاسعة مساء، على الاستاد الأوليمبي برادس، في إياب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
المزيد عن: نكشف هوية مخترقي موقع الأهلي الأهلي والترجي أخبار الاهلي والترجي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الأهلي
-
x
17:20
-
القادسية
دوري أبطال أفريقيا 2018
الترجي الرياضي - تونس
-
x
21:00
-
الأهلي - مصر
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/9/2018 3:10:01 PM