أهلي 2003 يواجه النجوم بدوري الجمهورية

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد ٢٠٠٣، غداً السبت مع ضيفه النجوم، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب مدينة نصر، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الجمهورية.





الأهلي يدخل المباراة بعد ما حقق نتائج جيدة في المباريات الأخيرة ليرفع رصيده إلى النقطة 15.





وفاز الأهلي هذا الموسم على بيراميدز ٤ – ٣، وعلى الجونة ٢ – ١، وعلى بتروجت ٤ – ٢، وأخيراً على حرس الحدود ٤ – صفر، مقابل التعادل في٣ مباريات والهزيمة مرتان.





ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٣ عادل مصطفى مديرا فنيا، ويعاونه محمد سمارة، مدربًا عامًا، ومحمد أحمد ماهر، مدربًا، وبهاء جمال، مدربًا لحراس المرمى، وشريف خليل، إداري الفريق، وهاجد هاني، طبيبًا، وأحمد ممدوح محمد، إخصائي العلاج الطبيعي.



