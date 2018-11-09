نانسي عجرم: استحق لقب أم البنات وبناتى يخترن اسم شقيقتهن

تنتظر الفنانة نانسى عجرم، طفلتها الثالثة خلال الأشهر القليلة القادمة، بعد إعلانها عن الحمل منذ أسابيع، وتعيش حاليا حالة من النشاط الفنى المكثف ما بين جولاتها الغنائية الأوروبية وبين بدء اختيار أغنيات ألبومها الغنائى الجديد، قبل بدء إجازتها لاستقبال المولود الجديد.





قالت نانسى إنها أصبحت تستحق لقب أم البنات بجدارة وسعيدة لاستقبالها بنتاً جديدة لتكون شقيقة لابنتيها إيلا وميلا وأنها أيضا تترك لهما حرية اختيار اسم شقيقتهما القادمة، وأن أغنيتها التى قدمتها منذ سنوات «يا بنات يا بنات»، أصبحت الأغنية الرسمية لعائلتها.





وعن تحضيراتها الخاصة كأم، أوضحت أنها من الطبيعى أن تلجأ لاستعارة بعض ملابس بناتها لطفلتها القادمة، وهو ما يجعلها تشعر براحة من تحضيرات الملابس وما شابه التى تتطلب وقتاً طويلاً قبل الولادة.





أما أنشطتها الفنية فأشارت إلى أنها بدأت التحضيرات الأولى لألبومها الغنائى الجديد، ويضم أكثر من لهجة ما بين المصرية واللبنانية والخليجية أيضًا.





ونفت نانسى أن تكون استاءت من تصرف أحد معجبيها عند صعوده على خشبة المسرح أثناء حفلها الغنائى الأخير بلندن لالتقاط صورة تذكارية معها، وقام بتقبيلها بشكل مفاجئ، وأكدت أن أى فنان يتعرض لمثل هذه المواقف التى ترى أنها محرجة لكنها لا تشعر بالغضب تجاهها، فكان يعبر عن إعجابه وحبه لها لكن بطريقته الخاصة.





نفت نانسى أن تكون وافقت على القيام بدور زبيدة ثروت بعد ترشيحها لتجسيد الشخصية، أو خوض تجربة التمثيل من الأساس لأنها خطوة مؤجلة لحين اختيار الوقت المناسب.



