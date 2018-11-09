الدكتور مصطفى ثابت ينعى الإذاعية الشهيرة نادية صالح

نعى الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع جريدة "الفجر"، الإذاعية المعروفة نادية صالح التي وافتها المنية قبل ساعات قليلة.

وكان مروان صالح، ابن عم الإذاعية المعروفة نادية صالح، قد أعلن وفاتها منذ ساعات قليلة، موضحًا أن صلاة الجناة ستقام بعد صلاة الجمعة من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

وكتب عبر "فيس بوك": "توفيت إلى رحمة الله تعالى بإذنه ابنة عمي الإذاعية اللامعة نادية صالح بعد حياة حافلة بالنجاح في برنامج مكتبة فلان وجهاد طويل وصبر وشجاعة مع المرض".

وتابع: "وتقام صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة الجمعة بمسجد مصطفي محمود بالمهندسين".