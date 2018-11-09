ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الدكتور مصطفى ثابت ينعى الإذاعية الشهيرة نادية صالح

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 11:53 ص
الدكتور مصطفى ثابت ينعى الإذاعية الشهيرة نادية صالح
نادية صالح
طباعة
الفجر الفني
 

نعى الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع جريدة "الفجر"، الإذاعية المعروفة نادية صالح التي وافتها المنية قبل ساعات قليلة.

وكان مروان صالح، ابن عم الإذاعية المعروفة نادية صالح، قد أعلن وفاتها منذ ساعات قليلة، موضحًا أن صلاة الجناة ستقام بعد صلاة الجمعة من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

وكتب عبر "فيس بوك": "توفيت إلى رحمة الله تعالى بإذنه ابنة عمي الإذاعية اللامعة نادية صالح بعد حياة حافلة بالنجاح في برنامج مكتبة فلان وجهاد طويل وصبر وشجاعة مع المرض".

وتابع: "وتقام صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة الجمعة بمسجد مصطفي محمود بالمهندسين".

 

المزيد عن: وفاة نادية صالح نجوم الفن نادية صالح مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الأهلي
-
x
17:20
-
القادسية
دوري أبطال أفريقيا 2018
الترجي الرياضي - تونس
-
x
21:00
-
الأهلي - مصر
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/9/2018 12:00:00 PM