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أرقام موانئ قطر تفضح تصريحات "تميم" حول عدم التأثر بالمقاطعة

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 11:36 ص
أرقام موانئ قطر تفضح تصريحات تميم حول عدم التأثر بالمقاطعة
صورة أرشيفية
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وكالات
 

أكدت شركة موانئ قطر المشغل الرسمي للموانئ القطرية، رسو 386 سفينة في الدويلة خلال أكتوبر الماضي.

وبحسب الشركة، احتوت  هذه السفن على 86 ألف طن بضائع استوردتها قطر في شهر، شملت 44 ألف رأس ماشية للتغلب على نقص الألبان التي تعاني منها الدوحة التي تستورد أكثر من 90% من متطلباتها الغذائية من الخارج.

يأتي هذا رغم حديث أمير قطر تميم بن حمد أمام مجلس الشورى القطري عن تجاوز الدوحة التأثير الاقتصادي نتيجة قرارات دول الرباعي العربي.

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