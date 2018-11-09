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صافيناز تؤازر الأهلي في مباراته ضد الترجي التونسي

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 08:26 ص
صافيناز تؤازر الأهلي في مباراته ضد الترجي التونسي
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الفجر الفني
 

عبرت الراقصة الأرمينية صافيناز، عن دعمها للنادي الأهلي في مباراته ضد فريق الترجي التونسي.

وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "جمعة مباركة عليكم حبايبي وبالتوفيق للأهلاوية". 

يدخل فريق الأهلي مباراة من العيار الثقيل ضد الترجي التونسي، مساء اليوم الجمعة، وتأتي تلك المباراة في إطار إياب دور النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

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