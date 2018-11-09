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حلمى بكر لـ"تامر حسني": "نفسي أحفظلك أغنية" (فيديو)

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 08:05 ص
حلمى بكر لـتامر حسني: نفسي أحفظلك أغنية (فيديو)
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وجه الملحن حلمي بكر، رسالة للفنان تامر حسني، قائلًا له: "نفسي أحفظلك أغنية" مؤكدًا لحسني: "النجاح ليس المشاهدة فقط ولكنه أن يردد الجمهور أغانيك".

وأكد بكر خلال لقائه في برنامج "بر الأمان "على فضائية "صدى البلد": أنه لا يمكن لوم الفنان على ما يحدث في الوسط الفني، وإنما ينبغي لوم الجمهور الذي صنع الفنان". 

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