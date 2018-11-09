التشكيل المتوقع لمباراة بوكا جونيورز وريفيربليت في نهائي كأس ليبرتادوريس

يلتقي نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، ضد منافسه التقليدي نادي ريفيربليت، غدا السبت في الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات ذهاب نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس.

وسيغيب عن بوكا جونيورز في السوبر كلاسيكو ضد ريفربليت اللاعب فرانك فابرا للإصابة، ولن يفتقد الفريق لأي لاعب آخر للإصابة أو الإيقاف.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" التشيكي المتوقع لنادي بوكا جونيورز خلال هذا اللقاء.

حراسة المرمى : أجوستين روسي.

خط الدفاع : لوكاس أولازا - ليساندرو ماجالان - كارلوس إزكويردوز - ليوناردو خارا.

خط الوسط : بابلو بيريز - ويلمار باريوس - ناهيتان نانديز.

خط الهجوم : ماورو زاراتي - رامون أبيلا - كريستيان بافون.

وسيغيب الثنائي إنريكي بولونيا وليوناردو بونزيو عن ريفر بليت للإصابة، ولن يغيب أي لاعب عن الفريق للإيقاف.

وإليكم التشكيل المتوقع لنادي ريفيربليت في هذا النهائي القاري المنتظر :-

حراسة النرمي : فرانكو أرماني.

خط الدفاع : ميلتون كاسكو - خافيير بينولا - خوناتان مايدانا - جونزالو مونتيل.

خط الوسط : إتشيكيل بالاسيوس - إنزو بيريز - إجناسو فيرنانديز - خوان كوينتيرو.

خط الهجوم : لوكاس براتو - رافائيل بوري.

ويمكنكم متابعينا مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة بوكا جونيورز وريفيربليت في نهائي كأس ليبرتادوريس على موقع الفجر الرياضي.