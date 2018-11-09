كارلوس إدواردو يظهر بالزي السعودي ويخطف أنظار جماهير الهلال

خطفت صورة النجم البرازيلي كارلوس إدواردو، لاعب فريق الهلال السعودي الأنظار، ونالت إعجاب الكثير من رواد وسائل التواصل الإجتماعي، بعد ظهوره أمس مرتدياً الزي السعودي.

ونشر حسن عسيري أحد الناشطين والمتابعين للرياضة في تويتر صور النجم البرازيلي قبيل تصويره إعلان تجاري يخص أحد رعاة النادي العاصمي، ولم يفصح عسيري عن الإعلان غير أنه نشر صوراً عدة للنجم البرازيلي وهو يرتدي الثوب والشماغ.

وظهر إدواردو أيضاً في مقطع فيديو وهو يتحدث باللغة العربية قائلاً: "مساكم الله بالخير يا شباب".

واحتفى مشجعوا الهلال وأنصاره بصورة نجم فريقهم والتي وصفوها بالرائعة مؤكدين على أن إدواردو استفاد من وجوده في السعودية خلال الثلاث سنوات الماضية وتأثر بالعادات السعودية وبات يجيد تقمصها بشكل رائع.