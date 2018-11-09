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موعد مباراة بوكا جونيورز وريفيربليت في نهائي كأس ليبرتادوريس والقنوات الناقلة

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 06:26 ص
موعد مباراة بوكا جونيورز وريفيربليت في نهائي كأس ليبرتادوريس والقنوات الناقلة
ريفر بليت وبوكاجونيورز
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أحمد عصام
 

 

يستعد عشاق كرة القدم لمباراة نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، ضد منافسه التقليدي نادي ريفيربليت، غدا السبت  في الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات ذهاب نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس.

 

وأعلنت مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية عن إذاعة هذا اللقاء عبر قناة أبوظبي الرياضية الثانية المفتوحة علي قمر النايل سات، من أجل متابعة جميع الجماهير للمباراة.

 

وأشارت تقارير صحفية أن أسعار تذاكر هذا اللقاء ستتراوح بين 1300 بيزو (35 دولارا) و2700 بيزو (74 دولارا)، لتبلغ بذلك قيمة هذه التذاكر ضعف قيمة نظيرتها الخاصة بمباراة نصف النهائي للفريق الأرجنتيني أمام بالميراس البرازيلي.

 

وستكون هذة المباراة علي ملعب لابوموبونيرا في مباراة الذهاب، بينما سيخوضا الفرقتين لقاء الإياب يوم 24 نوفمبر القادم بعد انتهاء فترة التوقف الدولي للمنتخبات.

 

ويمكنكم متابعينا مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة بوكا جونيورز وريفيربليت في نهائي كأس ليبرتادوريس علي موقع الفجر الرياضي.

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