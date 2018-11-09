"البرنامج الموسيقي" يشارك في احتفالات الإذاعة بالمولد النبوي

ويقدم البرنامج الموسيقي مجموعة من الروائع الغنائية والموسيقية لعطية شرارة وأحمد الحفناوي.





وتعزف فرقة الموسيقى العربية مجموعة من الألحان منها: "ربي خلق طه" للشيخ على محمود وموشح تعالى "الله ما أحسن" لكامل الخلعي وموشح "بشرى لنا" للشيخ إسماعيل سكر وموشح "اتبع الحق" للشيخ درويش الحريري وموشح "هتف الطير" للشيخ على محمود.





كما يقدد البرنامج قصائد وأغنيات منها "أم النبي" لياسمين الخيام و"يا محمد" لسعاد محمد و"نبينا الكريم" لوردة و"مولاي صلي وسلم" لزينب يونس و"ولد الهدى" لأم كلثوم.







