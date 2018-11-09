ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"البرنامج الموسيقي" يشارك في احتفالات الإذاعة بالمولد النبوي

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 06:15 ص
البرنامج الموسيقي يشارك في احتفالات الإذاعة بالمولد النبوي
طباعة
 

يحتفل البرنامج الثقافي التابع للشبكة الثقافية بالإذاعة المصرية، بذكرى المولد النبوي الشريف.

ويقدم البرنامج الموسيقي مجموعة من الروائع الغنائية والموسيقية لعطية شرارة وأحمد الحفناوي.

وتعزف فرقة الموسيقى العربية مجموعة من الألحان منها: "ربي خلق طه" للشيخ على محمود وموشح تعالى "الله ما أحسن" لكامل الخلعي وموشح "بشرى لنا" للشيخ إسماعيل سكر وموشح "اتبع الحق" للشيخ درويش الحريري وموشح "هتف الطير" للشيخ على محمود.

كما يقدد البرنامج قصائد وأغنيات منها "أم النبي" لياسمين الخيام و"يا محمد" لسعاد محمد و"نبينا الكريم" لوردة و"مولاي صلي وسلم" لزينب يونس و"ولد الهدى" لأم كلثوم.



المزيد عن: نجوم الفن موسيقى عربية مشاهير مزيكا فن سينما دراما المولد النبوي الفجر الفني البرنامج الموسيقي اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الأهلي
-
x
17:20
-
القادسية
دوري أبطال أفريقيا 2018
الترجي الرياضي - تونس
-
x
21:00
-
الأهلي - مصر
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/9/2018 7:20:03 AM