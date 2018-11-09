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"قلبي يا ناس" تعيد سمية الخشاب للساحة الغنائية من جديد (فيديو)

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 05:28 ص
قلبي يا ناس تعيد سمية الخشاب للساحة الغنائية من جديد (فيديو)
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الفجر الفني
 

طرحت الفنانة سمية الخشاب، أغنية جديدة لها بعنوان "قلبي يا ناس"، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. 

واختارت سمية الشكل الرومانسي لتعود به إلى جمهورها بعد غياب أكثر من عامين.

وتقول كلمات الأغنية:" قلبي ياناس تعبان من اللي بياخدوا خيره ومايدولوش.. شايل كتير في حمول الناس قلوبها لا ما بيرحموش.. قلبي ياناس ده لحد امتى هيدي ومايتردلوش.. باحتاج لناس تسندني وقت الضيقة ومايهربوش".
"قلبي ياناس" أشعار هشام صادق، وألحان سوكا، وتوزيع فيديو.
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