بعد مطالبته بإلغاء الدمج.. الطالبة هاجر لـ محمد عامر: راجع الدستور





مضيفه أنها رغم كونها من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أنها شاركت في ترويج السياحة، معلقه: "زورت متاحف ومعابد وكنت وسط السياح، وشاركت أنا وأصحابي في مسيرة في خليج نعمة بشرم الشيخ في وقت ضرب الاتوبيس السياحي في طريق شرم ومقتل سياح، إحنا عملنا مبادرة ومسيرة ليلية ومشينا وقلنا حلوة يا بلدي، مشينا في الصحراء وطلعنا جبال وروحنا نويبع ووادي الوشواش ورأس شيطان، رغم إني عانيت كتير في حياتي وعملت عمليات كتير في حياتي منها بالقلب والتي أثرت على صوتي نتيجة الإهمال الطبي وحادثة نتيجة إهمال الطرق وزيادة السرعة الجنونية على الطرق، وحدث لي ارتجاج بالمخ".





وأوضحت أنها تعلمت في مدرسة الأورمان أعمال الهاند ميد والكتابة والرسم، وأصبحت عضوه في مؤسسة أولادنا والتي ترعاها وزارة الثقافة، وشاركت في المعرض الافروصيني وهو معرض مشارك به عدة دول، كما زارت متاحف مجمع الأديان والقلعة والمتحف المصري للحضارة، والسد العالي ومعبد الكرنك وفيلة ومعبد الأقصر، متسائلة: "بعد كل ده عايزين تحبسوني في قفص".







ووجهت رسالة للنائب محمد عامر رئيس لجنة الصناعة فى البرلمان: "أرجو إن حضرتك تراجع الدستور واطلع على الاتفاقيات الدولية، وراجع قانون ١٠ لعام ٢٠١٨ والذى أجمع عليه أعضاء مجلس النواب".

استغاثت الطالبة هاجر من ذوي القدرات الخاصة، بالرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة الفاضلة قرينته، بعد مطالبة النائب محمد عامر بإلغاء الدمج، معلقه: "ليه عايزنا نتحبس في قفص، إحنا جزء موجود في المجتمع، إحنا لينا دور، والجرائد أطلقت على لقب سفيرة الداون سندروم، لتشجيع السياحة".