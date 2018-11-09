عاجل.. مفاجأة مدوية لجماهير الزمالك بشأن خصم نقاط في الدوري

أكد مسؤول في الزمالك أن النادي قد أرسل المستحقات المالية المتأخرة للاعبيه السابقين كريم الحسن وجونيور أجوجو وألكسيس موندومو، وذلك لإنهاء كافة القضايا الخاصة بالأبيض في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكشف المسؤول أنه لن يتم خصم أي نقطة من رصيد الزمالك في مسابقة الدوري خلال الموسم الحالي.

كما أوضح المسؤول أن الزمالك يعمل بجد من أجل أن ترى قناة الزمالك النور قريبًا، كي تكون صوتًا لجماهير القلعة البيضاء.

جدير بالذكر أن الزمالك كان مهددًا بخصم نقاط من رصيده في الموسم الحالي في حالة عدم سداد مستحقات لاعبيه.