ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. مفاجأة مدوية لجماهير الزمالك بشأن خصم نقاط في الدوري

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 03:56 ص
عاجل.. مفاجأة مدوية لجماهير الزمالك بشأن خصم نقاط في الدوري
الزمالك
طباعة
الفجر الرياضي
 

أكد مسؤول في الزمالك أن النادي قد أرسل المستحقات المالية المتأخرة للاعبيه السابقين كريم الحسن وجونيور أجوجو وألكسيس موندومو، وذلك لإنهاء كافة القضايا الخاصة بالأبيض في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

 

وكشف المسؤول أنه لن يتم خصم أي نقطة من رصيد الزمالك في مسابقة الدوري خلال الموسم الحالي.

 

كما أوضح المسؤول أن الزمالك يعمل بجد من أجل أن ترى قناة الزمالك النور قريبًا، كي تكون صوتًا لجماهير القلعة البيضاء.

 

جدير بالذكر أن الزمالك كان مهددًا بخصم نقاط من رصيده في الموسم الحالي في حالة عدم سداد مستحقات لاعبيه.

 

 

المزيد عن: مفاجأة مدوية رياضة خصم نقاط الزمالك الدوري الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الأهلي
-
x
17:20
-
القادسية
دوري أبطال أفريقيا 2018
الترجي الرياضي - تونس
-
x
21:00
-
الأهلي - مصر
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/9/2018 4:10:02 AM