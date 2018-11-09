حسب المعهد الوطني للإحصاء: تسجيل عجز تجاري قياسي موفى أكتوبر 2018

بلغ العجز التجاري، موفى أكتوبر 2018، مستوى قياسيا في حدود 15،9 مليار دينار أي بإرتفاع بنسبة 21 بالمائة ما بين 2017 و2018 وبنسبة 48 بالمائة مقارنة بسنة 2016، وفق مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء.

وأشار المعهد، في نشرية أصدرها الخميس، إلى تراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات بشكل طفيف، بنسبة 2ر0 بالمائة، مقارنة بالأشهر العشرة الأولى من سنة 2017 ليصل إلى 7ر67 بالمائة.





وتقلص مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة إلى حدود 8ر10 مليار دينار، علما أن العجز التجاري لقطاع الطاقة قد تفاقم ليبلغ 1ر5 مليار دينار (أي ما يعادل 1ر32 بالمائة من العجز الجملي) مقابل 3ر3 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من 2017.





وعزى المعهد عجز الميزان التجاري للمبادلات أساسا إلى العجز المسجل مع بعض الشركاء على غرار الصين (4ر4 مليار دينار سلبي) وإيطاليا (4ر2 مليار دينار سلبي) وتركيا (8ر1 مليار دينار سلبي) والجزائر (2ر1 مليار دينار سلبي) وروسيا (1ر1 مليار دينار سلبي).





في المقابل، سجلت المبادلات التجارية فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا (8ر2 مليار دينار) وليبيا (8ر0 مليار دينار) والمغرب (2ر0 مليار دينار).





وفسر المعهد هذا العجز التجاري، كذلك، بتطور الصادرات (5ر20 بالمائة في حدود 9ر4 مليار دينار) بنسق أسرع من تطور الواردات (2ر20 بالمائة إلى 3ر3 مليار دينار).





ويرجع تطور الواردات إلى الإرتفاع الملحوظ في واردات قطاعات الطاقة (4ر38 بالمائة) والمواد الأولية ونصف المصنعة (2ر22 بالمائة) والمواد الأولية والفسفاطية (2ر19 بالمائة) ومواد التجهيز (6ر17 بالمائة) والمواد الفلاحية والغذائية الأساسية (1ر9 بالمائة). علما أن الواردات دون احتساب قطاع الطاقة قد ارتفعت بنسبة 18 بالمائة.





في حين، شمل التحسن المسجل على مستوى الصادرات خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2018 جل القطاعات، إذ سجلت صادرات قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية ارتفاعا هاما بلغ 5ر59 بالمائة نتيجة الإرتفاع المسجل في مبيعات زيت الزيتون (8ر1 مليار دينار مقابل 6ر0 مليار دينار).





كما تطورت صادرات قطاع الصناعات المعملية بنسبة 5ر25 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 19 بالمائة والصناعات الميكانيكية والكهربائية ب1ر15 بالمائة فالطاقة ب2ر8 بالمائة.

في المقابل، تواصل تراجع صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته بنحو 7ر5 بالمائة.