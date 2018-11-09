جنات: "كنت أغني لأم كلثوم في طفولتي"













كشفت المطربة جنات، أنها لم تكن تحب أغاني الأطفال فى صغرها، فكانت مملة بالنسبة لها، لافتة إلى أنها كانت تغنى للمطربة أم كلثوم وغيرها من كبار المطربين في تلك المرحلة العمرية.وأضافت خلال لقائها فى برنامج "شريط كوكتيل" على قناة "الحياة"، أنها كانت تضطر لتقديم أغاني الأطفال في المدرسة مع زملائها، وفى ذات الوقت لم تكن مقتنعه بها.