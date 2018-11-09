ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

جنات: "كنت أغني لأم كلثوم في طفولتي"

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 02:47 ص
جنات: كنت أغني لأم كلثوم في طفولتي
طباعة
مريم الشريف
 

كشفت المطربة جنات، أنها لم تكن تحب أغاني الأطفال فى صغرها، فكانت مملة بالنسبة لها، لافتة إلى أنها كانت تغنى للمطربة أم كلثوم وغيرها من كبار المطربين في تلك المرحلة العمرية.


وأضافت خلال لقائها فى برنامج "شريط كوكتيل" على قناة "الحياة"، أنها كانت تضطر لتقديم أغاني الأطفال في المدرسة مع زملائها، وفى ذات الوقت لم تكن مقتنعه بها.


المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما جنات ام كلثوم الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الأهلي
-
x
17:20
-
القادسية
دوري أبطال أفريقيا 2018
الترجي الرياضي - تونس
-
x
21:00
-
الأهلي - مصر
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/9/2018 4:10:22 AM