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نقيب الفلاحين يكشف موعد انخفاض أسعار البطاطس

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 02:24 ص
نقيب الفلاحين يكشف موعد انخفاض أسعار البطاطس
بطاطس
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نعيم يوسف
 
قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن مافيا البطاطس والمحتكرين يثيرون البلبلة، والهدف هو المكسب السريع، موضحا أن السبب في هذه الأزمة هو تخزين البطاطس في غير موعدها.

وأضاف "أبوصدام"، في مداخلة ببرنامج "بالقانون مع السحيمي"، المذاع على قناة LTC الفضائية، أن هناك قانون في وزارة الزراعة لمنع تخزين البطاطس بعد 20 أكتوبر، لأنه يعطش السوق.

وتابع نقيب الفلاحين، أن هؤلاء يربحون المليارات، ويضرون جميع المواطنين لأنها أصبحت سلعة مهمة، معربًا عن شكره لوزارة الداخلية على مجهودها، ولكن هذا لن يحل المشكلة.

وأشار إلى أن محصول العروة الثانية سيبدأ بعد 20 يومًا، وستنخفض أسعار البطاطس مرة أخرى، ولكن في الأساس يجب الاهتمام بمزارعي البطاطس.
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