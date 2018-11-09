عاجل.. العناية الإلهية تنقذ الإسكندرية من كارثة محققة

أنقذت العناية الإلهية، ركاب ترام الإسكندرية، من الموت المحقق، وذلك بعدما خرجت عربات من الترم عن القضبان، وذلك في منطقة سبورتنج في شرق الإسكندرية، وذلك بعدما قام أحد الشباب بفتح مفتاح التحويل، وعلى الفور تم القبض عليه وتحويله للنيابة.





وأوضح اللواء خالد عليوة رئيس هيئة النقل العام في الإسكندرية، بأن حركة الترام عادت لطبيعتها في الساعات الماضية، وذلك بعدما توقف لمدة ساعتين.



