مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم دراجتين بخاريتين بقنا
الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 12:18 صبسام عبدالحميد
لقى شاب مصرعه، فيما أصيب 2 أخرين، في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بمدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا.
تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بمصرع شاب وإصابة 2 أخرين، في حادث تصادم دراجتين بخاريتين أدت الى مصرع أحدهم، وعلى الفور تم نقلهم إلى مستشفى نجع حمادي.
تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بمصرع شاب وإصابة 2 أخرين، في حادث تصادم دراجتين بخاريتين أدت الى مصرع أحدهم، وعلى الفور تم نقلهم إلى مستشفى نجع حمادي.
تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.