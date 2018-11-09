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مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم دراجتين بخاريتين بقنا

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 12:18 ص
مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم دراجتين بخاريتين بقنا
جثة - ارشيفية
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بسام عبدالحميد
 
لقى شاب مصرعه، فيما أصيب 2 أخرين، في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بمدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بمصرع شاب وإصابة 2 أخرين، في حادث تصادم دراجتين بخاريتين أدت الى مصرع أحدهم، وعلى الفور تم نقلهم إلى مستشفى نجع حمادي.

تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
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