مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم دراجتين بخاريتين بقنا

لقى شاب مصرعه، فيما أصيب 2 أخرين، في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بمدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا.



تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بمصرع شاب وإصابة 2 أخرين، في حادث تصادم دراجتين بخاريتين أدت الى مصرع أحدهم، وعلى الفور تم نقلهم إلى مستشفى نجع حمادي.



تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

