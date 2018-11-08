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كيت بلانشيت تتفتح العرض الأول لفيلمها الجديد بشنجهاي (صور)

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 11:03 م
كيت بلانشيت تتفتح العرض الأول لفيلمها الجديد بشنجهاي (صور)
كيت بلانشيت
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أحمد جمال أحمد
 
بعد مشاركتها المميزة بمهرجان لندن السينمائي الدولي، ظهرت النجمة كيت بلانشيت بمدينة شنجهاي الصينية لافتتاح العرض الخاص لفيلمها الجديد The House With The Clock In Its Walls.

وظهرت كيت بإطلالة أنيقة من تصميمات "لويس فيتون" لفتت لها أنظار الحضور الكبير من الإعلاميين والجماهير.

وتغيب عن مشاركة كيت في افتتاح العرض الخاص للفيلم النجم الكوميدي الأمريكي جاك بلاك، الذي يشاركها في بطولته.
كيت بلانشيت تتفتح العرض الأول لفيلمها الجديد بشنجهاي (صور)
كيت بلانشيت تتفتح العرض الأول لفيلمها الجديد بشنجهاي (صور)
كيت بلانشيت تتفتح العرض الأول لفيلمها الجديد بشنجهاي (صور)
كيت بلانشيت تتفتح العرض الأول لفيلمها الجديد بشنجهاي (صور)
كيت بلانشيت تتفتح العرض الأول لفيلمها الجديد بشنجهاي (صور)
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