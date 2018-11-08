وكيله يؤكد: ريال مدريد هو أول المهتمين بالتعاقد مع "بالاسيوس"





أكد ريناتو كورسي وكيل أعمال نجم فريق ريفربيلت الأرجنتيني الشاب بالاسيوس، وجود إهتمام من قبل نادي ريال مدريد الإسباني، بموكله كان مُنذ فترة طويلة، خصوصًاً منذ كأس العالم تحت 17 سنة في تشيلي قبل ثلاث سنوات تقريباً.





وقال وكيل أعمال بالاسيوس في تصريحات صحفية: "ما نتحدث عنه مع ريال مدريد هو شراءه وتركه في فريقه لستة أشهر أخرى. موكلي لديه العديد من الفرص للعب بالمباراة النهائية لكأس الليبرتادوريس ضد البوكا، وفي حال الفوز سيلعب في كأس العالم للأندية، هذا يعطيه الفرصة لإستدعاءه في بطولة كوبا أمريكا".





وأضاف: "هو يحتاج المزيد من الدقائق للعب، نريد أن يستمر باللعب حتى يونيو، حيث تتم الأمور مع ريال مدريد ويبقى في فريقه الحالي، لأن في حال وصل إلى ريال مدريد في ديسمبر سيكون في منتصف البطولات، نود أن يبدأ من الصفر مع الفريق، لذلك أعتقد أنه سيبقى".





واختتم بقوله: "لقد بلغ 20 عاماً ويلعب مع فريق كبير واللعب في المباراة النهائية لكأس الليبرتادوريس والفوز باللقب هو أفضل شيء يمكن أن يحدث للاعب واللعب في ريال مدريد سيكون حلم لشاب في ال20 من عمره".