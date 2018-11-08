أنغام ضيفة وفاء الكيلاني في "تخاريف" الاثنين المقبل

تحل النجمة أنغام، يوم الاثنين المقبل، ضيفة على برنامج "تخاريف" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة MBC ، حيث تكشف العديد من الاسرار الجديدة في مشوارها الفني ، كما تحكي عن كواليس مهمة ودقيقة عاشتها أثناء تقديم أعمالها الفنية ، وتروي قصة نجاحها بمحطاتها المختلفة.

وكانت شركة S production لمالكتها المنتجة سالي والي المشرفة على تنفيذ البرنامج قد ساهمت بشكل كبير في النجاح الذي حققه البرنامج عبر حلقاته السابقة والذي أدى إلى تعاقد قناتي LBC الأرضية اللبنانية؛ وقناة LDC الفضائية اللبنانية مع مجموعة قنوات «MBC» للحصول على حق عرض الموسم الأول من البرنامج .

يذكر أن برنامج «تخاريف» للإعلامية وفاء الكيلاني قد لاقى أصداء قوية لدى المشاهدين في كل أنحاء العالم العربي بمجرد عرض حلقاته الأولى بسبب اختلاف الفكرة والمضمون عن كافة البرامج الحوارية التي تقدم على الشاشات العربية ؛ وقد تم عرض عدة حلقات من البرنامج حتى الآن ضيوفها هم وائل كفوري ؛ و النجم امير كرارة والنجم إياد نصار وحلقة الطفلين «محمود و يوسف» ونانسى عجرم وحسن الرداد وغيرها من الحلقات ، التي أحدثت ضجة كبيرة لاختلاف محتواها وتقديم مساعدات للطفلين من قبل إدارة القناة والبرنامج ؛ و حلقة الفنانة السورية الكبيرة منى واصف وحلقة مبروك عطية.

بالإضافة إلى حلقة تناولت قصة طفل يدعى "محمد" تم اختطافه من والدته وكان عمره وقتها 9 شهور ، وبعد مرور سنوات عديدة حدثت المفاجأة بعد أن وجده أهله بعد أن أصبح عمره 13 عاما ، والتي عرضت هذا الأسبوع من البرنامج الذي يخرجه حسين المنباوي .