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ريابكوف: العقوبات الأمريكية الجديدة لن تغير مسار روسيا

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 10:49 م
ريابكوف: العقوبات الأمريكية الجديدة لن تغير مسار روسيا
سيرجي ريابكوف
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وكالات
 

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية سيرجي ريابكوف، أن الجولة الـ 63 من العقوبات الأمريكية ضد روسيا المتعلقة بشبه جزيرة القرم ودونباس، لن تغير مسار موسكو، مشيرا إلى أن الخطوات التي تنتهجها واشنطن دون جدوى.


وقال ريابكوف، خلال تصريحاته، اليوم: "بالطبع، سندرس مضمون القرارات التي اتخذت اليوم، وسنحلل عن أي من الأفراد والكيانات القانونية يدور الحديث، نحن ندرك أن عددا من المتهمين في هذه القائمة الأمريكية الجديدة يعودون إلى مناطق جمهورية دونيتسك، الذين يقاتلون من أجل الحفاظ على حقوقهم".


وأضاف ريابكوف، أنه إذا كانت موسكو سترد على العقوبات الأمريكية، فسيكون "بسبب مجموعة من الظروف"، دون الربط بالتوسيع الأخير.


وأوضح، "فيما يتعلق بالردود الافتراضية المحتملة، فإن المسألة منفصلة. وسوف نحدد من خلال مجمل الظروف بالكامل، وليس هناك ارتباطات مباشرة بأي شيء هنا. نحن نتجاهل بشكل كبير مثل هذه المظاهر العدائية".


وفرضت الولايات المتحدة عقوبات بسبب عودة القرم إلى روسيا على عدد من الشركات الروسية، بينها 3 منتجعات في القرم، بحسب ما جاء في بيان للمالية الأمريكية نشر على موقعها.

المزيد عن: مسارنا لن تغير شركات روسية سيرجي ريابكوف روسيا العقوبات الجديدة
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