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إيتو معلقا على انخفاض مستوى صلاح: أتمنى أن يتذكر ما دار بيننا في تشيلسي

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 10:53 م
إيتو معلقا على انخفاض مستوى صلاح: أتمنى أن يتذكر ما دار بيننا في تشيلسي
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منى العوضي
 


يرى صامويل إيتو، نجم تشيلسي السابق ومنتخب الكاميرون، أن حديثه في الماضي مع محمد صلاح جعله أفضل لاعب في العالم حاليًا بعد تألقه مع روما وليفربول.

ويعتبر صلاح، البالغ من العمر 26 عامًا، واحدًا من أفضل اللاعبين في العالم بفضل مسيرته الناجحة مع روما وفي آنفيلد ، بالإضافة إلى عروضه البطولية مع مصر.

ويمر صلاح بفترة سيئة مع الريدز وتطالب جماهير الأحمر ببيعه بعد ظهوره بمستوى مختلف تمامًا عن الموسم الماضي حيثُ فشل في التسجيل أمام الفرق الكبرى.

وقال إيتو، في تصريحاته لقناة الكأس الرياضية القطرية: "أتمنى أن يتذكر صلاح اليوم الذي كنا فيه معًا في غرفة ملابس ستامفورد بريدج بعد أن كان أداءه ضعيفًا".

وتابع حديثه: "طلبت منه أن يكون صبورًا وقلتُ له، أنت لاعب جيد وستصبح لاعبًا عظيمًا، وتحول صلاح إلى ذلك اللاعب الكبير وسيكتب قصته الخاصة من خلال المثابرة والرغبة القوية".

وأضاف: "الأمر كله يعتمد على صلاح نفسه، فهو يمتلك مهارات لا تصدق ويؤدي حاليًا أعلى مستوى يسمح له بالمنافسة على جائزة البالون دور".

المزيد عن: مستوي محمد صلاح محمد صلاح ليفربول تشيلسي إيتو
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