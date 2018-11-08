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أتلتيك بيلباو يستهدف التعاقد مع مهاجم توتنهام في الميركاتو الشتوي

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 10:39 م
أتلتيك بيلباو يستهدف التعاقد مع مهاجم توتنهام في الميركاتو الشتوي
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عمر عبدالعزيز
 

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الخميس، أن عقد فرناندو لورينتي، مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في الصيف المقبل، لكن الفريق الإسباني أتليتيك بيلباو، حريص على التوقيع مع المهاجم في يناير المقبل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن نادي أتلتيك بيلباو يستعد لضم فرناندو يورينتي، الذي اقترب خروجه من توتنهام، بعد أن كرر المهاجم تأكيد رغبته في العودة إلى الدوري الأسباني.

وينتهي عقد يورنتي في الصيف المقبل، ومن المرجح أن تؤدي الانتخابات الرئاسية في أتلتيك إلى إحراز تقدم في هذا أمر حسم الصفقة، حيث يقوم مرشحو الرئاسة بالفعل بطرح اللاعب على العودة للنادي.

وينظر إلى عودة ليورينتي في يناير على أنها واحدة من أسهل التحركات لإنعاش الموسم الذي كان مخيبا للآمال.

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