مفاجأت في تشكيل الترجي أمام الأهلي

استقر معين الشعباني المدير الفني للترجي الرياضي التونسي على التشكيل المتوقع لفريقه استعدادًا لمواجهة الأهلي مساء غدًا الجمعة، على ملعب "رادس" في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.





ويفتقد الترجى فى مباراة الغد لجهود الثنائى شمس الدين الزوادى وفرانك كوم للإيقاف، فيما يستعيد الثنائى أيمن بن محمد وهيثم الجوينى بعد تعافيهما من الإصابة





ومن المنتظر أن يبدأ الترجي المباراة بتشكيل مكون من:





حراسة المرمي: معز بن شريفية





الدفاع: سامح الدربالي ومحمد علي اليعقوبي وخليل شمام وأيمن بن محمد





الوسط: فوسيني كوليبالي وبلال الماجري (سعد بقير) وغيلان الشعلالي وأنيس البدري





الهجوم: يوسف البلايلي وطه ياسين الخنيسي.