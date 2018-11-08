"أخبار البرلمان × 24 ساعة".. بلاغ للنائب العام ضد "الوفديين الأحرار" وطلب إحاطة حول بطاقات التموين





نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلس النواب، نعرض أهمها في نشرة "أخبار البرلمان × 24 ساعة"، ومنها:





* بلاغ للنائب العام ضد حساب "الوفديين الأحرار"





أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن الحزب سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام، ضد موقع وحساب على "فيسبوك" تحت مسمى "الوفديين الأحرار"، لنشره أخبارًا كاذبة ضد الحزب، الغرض منها إحداث بلبلة وبث الفتنة وتشويه صورة الحزب أمام الرأي العام.





وأكد "أبو شقة"، في بيان لحزب الوفد، اليوم الخميس، أن الهدف من نشر الأخبار الكاذبة، وقف مسيرة الحزب فى التقدم والتطوير الذى يشهد به الجميع منذ أبريل الماضي، وهو ما تحقق بالفعل فيما تعمد هذا الموقع من نشره الإساءة إلى بعض قيادات الحزب.





وتابع أن الوفد سيتخذ الإجراءات القانونية واللائحية ضد كل من تعمد نشر أخبار كاذبة فى الفترة الأخيرة عن الحزب ومؤسساته أيا كان موقعه فى الحزب استنادًا لقانون العقوبات والقانون رقم 175 لعام 2018 الخاص بتنقية المعلومات والذي أصدره المشرع قريبًا لمواجهه الشائعات وبث أخبارا كاذبة.





*"برلماني" يتقدم بطلب إحاطة للحكومة حول الحذف العشوائي من بطاقات التموين





تقدم النائب عاطف عبد الجواد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير التموين بشأن حذف بعض المواطنين من البطاقات بشكل عشوائي دون الرجوع لضوابط أو قواعد يُستند إليها في عملية الحذف.





وقال عبدالجواد في نص طلبه: "وردت الكثير من الشكاوى الواردة بشأن هذه الأزمة والتي تفيد بحذف المواطنين من البطاقات على الرغم من تحديثهم للبيانات وأنهم وفقا للتعليمات الوزارية والقواعد المتبعة من الفئات الأكثر احتياجات والمستحقة للدعم ولكنهم تفاجأوا بحذف بعض الأفراد دون سابقة إنذار".





وطالب عضو مجلس النواب، بفتح باب التظلمات وإعادة فتح باب تحديث البيانات مرة أخرى، مشددا على ضرورة أن يتم الانتهاء من قاعدة البيانات حتى لا يتم حذف المستحقين للدعم، وفى نفس الوقت يتم استثناء الفئات غير المستحقة، ولفت إلى أن ملف الدعم من الملفات التي تحظى باهتمام القيادة السياسية، ولا بد أن يسير العمل فيها وفقا لإحصائيات دقيقة وقاعدة بيانات سليمة.





*بعد سقوط 10 أشخاص في النيل.. برلماني يتقدم ببيان عاجل حول "معدية الخزندارية"





تقدم النائب أحمد هريدي، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، ببيان عاجل للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن عدم تشغيل 2 عبارة نهرية بقرية "الخزندارية".





وقال "هريدي" في بيانه: "إنه منذ أكثر من عام وهناك موافقة على تشغيل عدد ٢ عبارة نهرية بقرية الخزندارية علاوة على أنه تم اعتماد مالي لشراء عبارة جديدة بـ6 ملايين جنيه، وحتى الآن لم يتم تفعيل القرار، وكان من شأنه حدوث الكثير من الحوادث والضحايا، كان أخرها اليوم بسبب عدم تفعيل القرار، وسيتم الكشف عن المقصر وسيحاسب ولن تمر مرور الكرام".





وطالب "هريدي" بإنشاء كوبري علوي يربط بين الخزندارية شرق ومركز طهطا، رغم الموافقة عليه واعتماده ماليًا قبل عامين من أجل إنقاذ حياة المواطنين.





جاء ذلك تعقيبًا على الكسر الذي حدث في باب العبارة أثناء تواجدها بمرسى نهر النيل أمام القرية قبل تحركها، في سقوط 10 أشخاص من الركاب في النيل، ولكن تمكنت فرق الإنقاذ من انتشالهم على الفور دون حدوث إصابات أو وفيات فيما بينهم.



