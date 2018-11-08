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خبير عسكري: الرئيس السيسي يشعر بنبض أهالي سيناء

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 09:17 م
خبير عسكري: الرئيس السيسي يشعر بنبض أهالي سيناء
اللواء ممدوح عطية
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هدى عبدالرازق
 
قال اللواء ممدوح عطية، خبير عسكري، إن افتتاح القوات المسلحة للمرحلة الأولى من قرية "الجوفة" بوسط سيناء، جهد مشكور من الدولة وقيادتها السياسية.

وأشار "عطية"، خلال اتصال هاتفي مع قناة النيل للأخبار، مساء الخميس، إلى أن حركة التنمية تساهم في عودة سيناء إلى حضن الوطن، لافتًا إلى أن أهالي سيناء كانوا يشعرون في السابق أنهم مهمشين، وهو ما تغير حاليًا.

وأضاف أن الرئيس السيسي يشعر بنبض أهالي سيناء، ويسعى لخلق حياة كريمة لهم فهم يمثلون خط الدفاع الأول عن أرض سيناء.
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