مدرب الترجي: نحن الأقرب للفوز.. وغياب أزارو لن يغير طريقة الأهلي
أكد مجدي التراوي المدرب المساعد لفريق الترجي التونسي، أن معنويات فريقه مرتفعة جدا، لافتا إلى أن الجهاز الفني عرف جيدا كيف سيتعامل مع غياب كل من كوم و الذوادي .
وتابع تراوري خلال المؤتمر الصحفي الذي
يقام حاليا:" لمسنا وعي كبير من جماهير الترجي ، و لا
أعتقد انهم سيرتكبون أخطاء تضر بناديهم و اعتبر مفتاح الفوز في هذه المباراة هو الصبر
للدقيقة 90".
وأكمل مدرب الترجي:" لو لا هفوات التحكيم لم يكن
الترجي ليتعرض للهزيمة في الذهاب بهذه النتيجة، مشيرا إلى أن الأهلي لا يستحق الفوز
بتلك النتيجة لكن الأهلي يبقى فريق عريق و نحن أكدنا للجميع اننا أفضل ببرج العرب و
لا يوجد سبب يجعلنا لانفوز برادس".
وواصل:" نحن مطالبون بالمهاجمة و صنع
اللعب لكن أيضا من المهم أن ندافع عن شباكنا، خاصة ما إذا كانت الكرة لدى لاعبي الأهلي
و نحن قادرون على تسجيل هدفين".
وأتم:" الأهلي يلعب بطريقة لعب ثابتة، وغياب أزارو لن يغير هذه
الطريقة".