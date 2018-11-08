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مدرب الترجي: نحن الأقرب للفوز.. وغياب أزارو لن يغير طريقة الأهلي

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 06:27 م
مدرب الترجي: نحن الأقرب للفوز.. وغياب أزارو لن يغير طريقة الأهلي
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رسالة تونس- مروى الجلاصي
 

أكد مجدي التراوي المدرب المساعد لفريق الترجي التونسي، أن معنويات فريقه مرتفعة جدا، لافتا إلى أن الجهاز الفني عرف جيدا كيف سيتعامل مع غياب كل من كوم و الذوادي .

 

وتابع تراوري خلال المؤتمر الصحفي الذي يقام حاليا:" لمسنا وعي كبير من جماهير الترجي ، و لا أعتقد انهم سيرتكبون أخطاء تضر بناديهم و اعتبر مفتاح الفوز في هذه المباراة هو الصبر للدقيقة 90".

 

وأكمل مدرب الترجي:"  لو لا هفوات التحكيم  لم يكن الترجي ليتعرض للهزيمة في الذهاب بهذه النتيجة، مشيرا إلى أن الأهلي لا يستحق الفوز بتلك النتيجة لكن الأهلي يبقى فريق عريق و نحن أكدنا للجميع اننا أفضل ببرج العرب و لا يوجد سبب يجعلنا لانفوز برادس".

 

وواصل:" نحن مطالبون بالمهاجمة و صنع اللعب لكن أيضا من المهم أن ندافع عن شباكنا، خاصة ما إذا كانت الكرة لدى لاعبي الأهلي و نحن قادرون على تسجيل هدفين".

 

وأتم:" الأهلي يلعب بطريقة لعب ثابتة، وغياب أزارو لن يغير هذه الطريقة".

المزيد عن: كورة رياضة تراوري الترجي الأهلي أزارو
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