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الحوثيون يغتالون شيخ قبلي عند أدائه صلاة الفجر

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 06:23 م
الحوثيون يغتالون شيخ قبلي عند أدائه صلاة الفجر
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وكالات
 
اغتال مسلحون تابعون لمليشيا الحوثي شيخاً قبلياً أثناء تأديته صلاة الفجر في مسجد بمديرية حرف سفيان في محافظة عمران.



وقالت مصادر محلية إن الشيخ كاتب دبا، أحد مشايخ بكيل السواد والقيادي في المؤتمر الشعبي العام اغتيل أمس الأربعاء برصاص مسلحين من مليشيا الحوثي عند أدائه صلاة الفجر في مسجد بمديرية حرف سفيان"، وفق ما نقل موقع نيوزيمن، اليوم الخميس.



وقال الموقع إن الشيخ رفض الانضمام للحوثيين، خاصةً في ظل تقدم قوات الشرعية في مديرية حيران بمحافظة حجة المحاذية لمديرية حرف سفيان في محافظة عمران.



وسبق لكاتب حسب الموقع أن خاض الحروب الست السابقة مع الجيش اليمني ضد الحوثيين صعدة ومديرية حرف سفيان، ومعروف في منطقته بمناوءته للفكر الحوثي.
المزيد عن: مليشيات الحوثي ‏ قبلي صلاة شيخ الفجر اغتيال
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