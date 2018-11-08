تأجيل انقطاع المياه عن مركز ومدينة أطفيح بالجيزة‎

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن تأجيل انقطاع المياه عن مركز ومدينة اطفيح، وذلك اعتبارا من الساعة الثانية عشر منتصف ليل الجمعة وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي السبت، وذلك نظراً لعدم جاهزية شركة المقاولون العرب عثمان احمد عثمان، لأعمال ربط مرحلة التوسعات بمحطة مياه أطفيح.





وكانت أعلنت مياه الشرب والصرف الصحي صباح اليوم الخميس، عن انقطاع المياه عن مركز أطفيح.



