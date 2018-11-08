إذاعة "الأغاني" تنقل حفلي "الرباعي" و"نوال" في "الموسيقى العربية" مباشرة

تنقل إذاعة الأغاني يو م الأحد ١١ نوفمبر حفل الفنان صابر الرباعي والفنانة نوال الكويتية، على الهواء مباشره وهذا الحفل من ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية السابع والعشرين.

تنقل الحفل نشوه محمد على ويخرج الحفل على الهواء محمد تركى وعلى عبد العال وذلك ف تمام الثامنة مساًء.