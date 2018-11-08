رشدي يقود زمالك 99 للفوز على المصري
الخميس 08/نوفمبر/2018 - 06:04 مرامي بشاي
حقق فريق الزمالك مواليد 99 ، فوزا كبيرا
علي فريق المصري نتيجة 4-1 في الجولة الحاديه عشر ، ضمن بطولة الجمهورية للناشئين ،
التى أقيمت على ملعب النادي واحرز اهداف الزمالك حسين فيصل هدف من ركلة جزاء ، و رشدي
اشرف هدفين ، ويوسف محمود هدف.
وقدم لاعبو الزمالك مباراة جيدة ، نجحوا
خلالها فى السيطرة على اللقاء وإحراز 4 أهداف ، وحصد 3 نقط غالية .
ويقود الفريق وليد صلاح عبداللطيف المدير
الفنى للفريق ، ويعاونه احمد غانم مدرب عام ، مصطفي محمود مدرب، والاداري حمدي يوسف
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