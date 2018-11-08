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رشدي يقود زمالك 99 للفوز على المصري

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 06:04 م
رشدي يقود زمالك 99 للفوز على المصري
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رامي بشاي
 

 

حقق فريق الزمالك مواليد 99 ، فوزا كبيرا علي فريق المصري نتيجة 4-1 في الجولة الحاديه عشر ، ضمن بطولة الجمهورية للناشئين ، التى أقيمت على ملعب النادي واحرز اهداف الزمالك حسين فيصل هدف من ركلة جزاء ، و رشدي اشرف هدفين ، ويوسف محمود هدف.

 

وقدم لاعبو الزمالك مباراة جيدة ، نجحوا خلالها فى السيطرة على اللقاء وإحراز 4 أهداف ، وحصد 3 نقط غالية .

 

ويقود الفريق وليد صلاح عبداللطيف المدير الفنى للفريق ، ويعاونه احمد غانم مدرب عام ، مصطفي محمود مدرب، والاداري حمدي يوسف

المزيد عن: كورة رياضة رشدي دوري الجمهورية الزمالك
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