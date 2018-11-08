تونس: عجز تجاري قياسي بـ 5.5 مليارات دولار

قالت وكالة الأنباء الرسمية التونسية اليوم الخميس إن العجز التجاري للبلاد ارتفع 21 % على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى من 2018، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 15.9 مليار دينار (5.52 مليار دولار).







والعجز في الميزانية أحد المشاكل الرئيسية التي تواجه حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد، التي تسعى للتغلب على أزمة اقتصادية.







وساهم في هبوط احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي التي تكفي الآن لتغطية 82 يوماً فقط من الواردات.