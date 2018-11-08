أردوغان: ارتفاع أسعار اللحم دليل على الرفاهية في المجتمع التركي

نقلت صحيفة "زمان" التركية، اليوم الخميس، أن أسعار اللحوم في تركيا ارتفعت بشدة في العام الجاري، وقفزت من 39 إلى 45 ليرة للكيلوجرام الواحد.







ولكن ذلك لم يمنع أردوغان حسب الصحيفة التركية من القول: "أرى أن ارتفاع أسعار اللحوم يرجع إلى زيادة الطلب بسبب ارتفاع مستوى الرفاهية العامة في المجتمع التركي".







وفي الوقت الذي يرى أردوغان الأمر جيداً، قال رئيس جمعية جميع العاملين والمتقاعدين والمطلقات والأرامل واليتامى، ساتيلميش تشاليشكان، لزمان: "أصبحت اللحوم في غياهب النسيان بالنسبة للمتقاعدين، وأصبحوا يرونها مرة واحدة من عيد الأضحى إلى عيد الأضحى".







وأضاف تشاليشكان "لا نقترب كثيراً من اللحوم، نأكلها مرة واحدة من عيد الأضحى إلى العيد الذي يليه، و70% من المتقاعدين يرون اللحوم في أضاحي الأصدقاء".