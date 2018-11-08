البورصة الأمريكية تتراجع فى بداية التعاملات مع ترقب قرار الفيدرالي

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب المستثمرين لقرار الاحتياطي الفيدرالي.





وكان سهم شركة "بروكتر أند جامبل" أكبر الخاسرين في المؤشر الصناعي "داو جونز"، كما كان قطاع السلع الكمالية ضمن الأسوأ أداءً في "وول ستريت".





وعلى الرغم أن التوقعات تشير إلى تثبيت معدلات الفائدة في قرار الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم، إلا أن المستثمرين يترقبون الرؤى المستقبلية بشأن السياسة النقدية.





وكانت البورصة الأمريكية قد شهدت مكاسب قوية في ختام تعاملات أمس، وربح "داو جونز" نحو 545 نقطة بعد نتائج الانتخابات النصفية.





وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم، تراجع طلبات إعانة البطالة بالولايات المتحدة لأدنى مستوى في 45 عاماً خلال الأسبوع الماضي.





وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.2% إلى 26126.1 نقطة.





كما هبط"ستاندرد آند بورز" بنحو 0.3% إلى 2804.2 نقطة، وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.5% مسجلاً 7529.9 نقطة.





وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2% إلى 96.177.