نشرة أخبار السادسة..المترو يعلن عن خطة تشغيل بديلة بعد تعطل الخط الأول.. رئيس الوزراء يعلن خطة تحرك مصرية استعداداً لرئا

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة المسائية، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها مطالبة مصر بعودة حجر رشيد من المتحف البريطاني، وموافقة مجلس الوزراء على تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومي.

المترو يعلن عن خطة تشغيل بديلة بسبب عطل في الخط الأول

أعلنت الصفحة الرسمية لمترو الأنفاق، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن خطة تشغيل بديلة للرحلات، بسبب عطل في الخط الأول للمترو.

"برلماني" يتقدم بطلب إحاطة للحكومة حول الحذف العشوائي من بطاقات التموين

تقدم النائب عاطف عبد الجواد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير التموين بشأن حذف بعض المواطنين من البطاقات بشكل عشوائي دون الرجوع لضوابط أو قواعد يُستند إليها في عملية الحذف.

وزيرة التضامن تزور البابا تواضروس لتقديم واجب العزاء في شهداء حادث المنيا

زارت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي عقب عودتها مباشرة من مدينة شرم الشيخ البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لتقدم واجب العزاء في شهداء مصر ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع بالقرب من دير الأنبا صموئيل بجبل القلمون بالمنيا.

رئيس الوزراء يعلن خطة تحرك مصرية استعداداً لرئاستها الاتحاد الإفريقي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً اليوم لاستعراض خطة التحرك المصرية أثناء رئاستها للاتحاد الأفريقي في 2019، بحضور وزراء الخارجية، والاستثمار والتعاون الدولي، والثقافة، والمالية، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

الحكومة توضح حقيقة فصل مدرسين بـ"التعليم" لتورطهم في حادث المنيا

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد بفصل وزارة التربية والتعليم 10 من موظفيها بتهمة التورط في حادث المنيا الإرهابي بالقرب من دير الأنبا صموئيل.

تحطم مروحية روسية ومقتل أحد أفراد طاقمها

لقى أحد أفراد طاقم مروحية مصرعه، اليوم الخميس، خلال هبوطها فى مقاطعة "تفير"، غرب روسيا.

ديلى ميل: اعتقال مشتبه إرهابى للتخطيط لهجوم معاد للإسلام فى بريطانيا

قالت إحدى المحاكم البريطانية، إنّ مشتبهاً إرهابياً "معادياً للإسلام" كان يخطط لتفجير مسجد، رداً على مقتل فتاة-8 أعوام في تفجير مانشستر عام 2017.

غزة: حالات وفاة نتيجة الإصابة بإنفلونزا الخنازير

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أنها سجلت 12 إصابة بمرض إنفلونزا الخنازير، في منطقتين من مناطق القطاع، وأن بعض الحالات توفت بالفعل نتيجة إصابتها بهذا الفيروس.

إخلاء سبيل 8 متهمين بالتظاهر أمام وزارة التربية والتعليم

أخلى المستشار محمد دبوس قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الخميس، سبيل 8 أشخاص، في اتهامهم بالتظاهر دون إذن مسبق أمام وزارة التربية والتعليم.

إخلاء سبيل 8 متهمين بالتظاهر أمام وزارة التربية والتعليم

أخلى المستشار محمد دبوس قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الخميس، سبيل 8 أشخاص، في اتهامهم بالتظاهر دون إذن مسبق أمام وزارة التربية والتعليم.