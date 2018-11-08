جولة تفقدية لمديرأمن الفيوم على مركز شرطة طامية (صور)

قام اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، بجولة تفقدية شملت المرور على (مركز شرطة طامية وتمركزات دائرة مركز شرطة طامية).



وشدد شلبي خلال الجولة بضرورة اليقظة التامة وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي واتخاذ الحيطة والحذر وحسن معاملة المواطنين والسرعة في الاستجابة للبلاغات وعدم التراخي.



كما تقابل "شلبى" مع المواطنين واستمع لشكواهم، وأكد على سرعة انهاء المحاضر لهم وتفقد مخزن السلاح ونبه على تنظيف السلاح بشكل دوري وتقابل مع مأمور المركز وأكد على التامين الجيد للمركز.



كما قام بمراجعة خطة تأمين المركز وقام بالتنبيه على القوات وتوعيتها بواجباتها المنوطة بها في ظل الظروف الأمنية الراهنة ومتطلباتها وسيناريوهات المواجهة حال أية تداعيات.



وأكد على تحقيق السيطرة الأمنية والتحلي بالكياسة وضبط النفس وحظر ترك أي سيارات أو مركبات بجوار الحرم الأمني لمركز.



وذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية باستمرار الجولات التفقدية بمختلف المواقع الشرطية والمنشئات الهامة والحيوية للتأكد من جاهزية القوات واستعداداتها للتعامل مع كافة الاحتمالات بكافة أماكن الخدمات الشرطية.