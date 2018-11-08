إدانة رئيس ريال مدريد السابق بالسجن 3 سنوات

كشفت تقارير صحفية اسبانية، اليوم الخميس، هن إدانه "لورينزو سانز" الرئيس السابق لنادي ريال مدريد الإسباني، تعرض لعقوبة السجن، على إثر التهرب الضريبي وقضية إخفاء أموال.





ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الآس"، فقد أدانت إحدى محاكم إسبانيا اليوم الرئيس السابق لريال مدريد سانز بالسجن 3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية بقيمة 1.2 مليون يورو، جراء "تعمد إخفاء" قرابة 6 ملايين يورو عن وزارة الخزانة في الإقرارات الضريبية المقدمة عن عامي 2008 و2009.



