إدانة رئيس ريال مدريد السابق بالسجن 3 سنوات
كشفت تقارير صحفية اسبانية، اليوم الخميس، هن إدانه "لورينزو سانز" الرئيس السابق لنادي ريال مدريد الإسباني، تعرض لعقوبة السجن، على إثر التهرب الضريبي وقضية إخفاء أموال.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الآس"، فقد أدانت إحدى محاكم إسبانيا اليوم الرئيس السابق لريال مدريد سانز بالسجن 3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية بقيمة 1.2 مليون يورو، جراء "تعمد إخفاء" قرابة 6 ملايين يورو عن وزارة الخزانة في الإقرارات الضريبية المقدمة عن عامي 2008 و2009.
وفرضت محكمة مدريد على رجل الأعمال دفع تعويض للخزانة بقيمة 622 ألفا و411 يورو، كما فرضت على زوجته دفع نفس القيمة، بحسب حيثيات الحكم الذي اطلعت عليه "إفي"، وقضت المحكمة على سانز بالشكل المخفف من إصلاح الضرر الناجم هذا التهرب.
وكانت النيابة الإسبانية قد طالبت بالسجن خمس سنوات وستة أشهر للرئيس السابق للريال، كما طالبت النيابة بإجبار زوجة سانز على دفع مبلغ 622 ألفا و411 يورو مع زوجها لمصلحة الضرائب، لاعتبار أنها استفادت من إخفاء هذه الأموال عن طريق زوجها.
يذكر أن سانز خلال جلسة سابقة قد أكد أن أبنائه سيتكفلون بسداد الدين للضرائب، مضيفاً أنه قد يكون ارتكب بعض الأخطاء، لكنه لفت إلى أن الإقرار الضريبي الخاص بالعامين المشار إليهما أعدها موظفون لديه رأوا أنه لا داع لذكر عملية بيع لمنزل كان يمتلكه في مدينة ملقا.
وكان سانز قد تولى منصب رئيس فريق ريال مدريد بين عامي 1995 و2000 حين رحل عن منصبه إثر خسارته في الانتخابات أمام الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز.